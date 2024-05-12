إندونيسيا.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفّذ المبادرة في عامها السادس، بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث شهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ / 2017م) خدمة (617,756) حاجاً.