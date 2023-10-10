"النيابة العامة" تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

وأكدت النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة التقيد بالحضور في اليوم المحدد في البيان المرفق أدناه،وذلك في الساعة الثامنة صباحاً مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارات)، وأنه يتعذر الدخول بدونهما علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للمرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية على أرقام الجوال المسجلة في منصة (جدارات).