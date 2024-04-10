"الأرصاد" يتيح رادارات الطقس في تطبيق "أنواء" بعد إيقاف الرادارات منذ مدة طويلة

أتاح المركز الوطني للأرصاد، اليوم، خريطة رادارات الطقس المباشرة في تطبيق "أنواء" التابع للمركز، وذلك بعد إيقاف الرادارات منذ مدة طويلة.
وكان قد كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن أن رادارات الطقس ستكون متاحة مجانًا للجميع مع بداية شوال.
وأكّد "القحطاني" في حديثه لـ"الإخبارية" أنه تم رصد مخالفات لاستغلال الرادارات المجانية وبيعها للمواطنين عبر تطبيقات خارجية وحسابات محلية؛ حيث تم استغلال المواطنين ببيعها برسوم رغم أنها متاحة بالمجان.
وأضاف: المركز الوطني للأرصاد عمل على تنظيم هذه الخدمة، وستعاد في أول أسبوع من شوال؛ لطرحها للجميع مجانًا، ولكن في إطار معين؛ حتى لا يتم استغلالها.
وتبيّن من تجارب المستخدمين لتشغيل الرادار اليوم جهود المركز واهتمامه في عدم استغلال المستخدمين ودفعهم مبالغ للتطبيقات، لكنهم يرغبون بتحديثات من ضمنها إمكانية التقريب في الخريطة لمتابعة الرادار في المحافظات والهجر ومصبات السيول بشكل أدق وإتاحة التحديثات كل 5 دقائق أسوة بالتطبيقات العالمية.