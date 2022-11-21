القيادة تعزِّي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة "جاوه الغربية"

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوه الغربية، قال فيها: "تلقيتُ نبأ الزلزال الذي ضرب منطقة جاوه الغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".