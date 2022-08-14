لسداد الفواتير.. "بدر بن سعود": احتجاز المستشفيات الخاصة لجثامين الموتى ضد الأخلاق

يرفض الكاتب الصحفي د. بدر بن سعود، احتجاز الجثامين في المستشفيات الخاصة، ورفض الإفراج عن المواليد والمرضى بعد علاجهم، قبل تسديد الفواتير المستحقة، مؤكدًا أنه تصرف ضد أبسط المعايير الأخلاقية لمهنة الطب، ويتعارض مع أنظمة وزارة الصحة السعودية التي ترفض احتجاز هؤلاء حتى يتم سداد مستحقاتهم المالية.
وفي مقاله "احتجاز الجثامين في المستشفيات الخاصة" بصحيفة "الرياض" يقول بن سعود: "الركبان الصحافية تناقلت في الأيام الأخيرة أخبارًا عن حالات لا يمكن تصورها؛ من أبرزها: رفض المستشفيات الخاصة الإفراج عن المواليد والجثامين والمرضى بعد علاجهم، واشتراط تسديد الفواتير المستحقّة عليهم قبل ذلك، وهو تصرف يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية عند ممارسي مهنة الطب حول العالم، ويتعارض كذلك مع أنظمة وزارة الصحة السعودية نفسها، التي نصّت على عدم جواز احتجاز هؤلاء حتى يتم سداد مستحقاتهم المالية، ومعها ضرورة استقبال الحالات الطارئة والخطرة، وبدون ربطها بمطالبة مالية قبل تقديم العلاج".
ويعلق بدر بن سعود قائلًا: "ما لم أقل بأن السابق تمكن تسويته عن طريق سند تنفيذي محدّد بمدة يوقع عليها المريض أو شخص مخول من عائلته، ويمكن في أسوأ الأحوال تقسيطه بالوسائل القانونية والنظامية، والابتعاد عن السلوكيات المسيئة وغير المنسجمة مع سياسة الدولة وقيادتها، وخصوصًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أولوية الجانب الإنساني في نظام الدولة الصحي، خلال جائحة كورونا، ولم يفرق في كلمته المتلفزة بين مواطن أو مقيم نظامي أو غير نظامي، وهذه التصرفات غير المسؤولة تنطوي على مخالفة للإرادة الملكية ولا يمكن قبولها أو التسامح معها".
ويؤكد الكاتب أن المستشفيات الخاصة تربح الكثير من الأموال، ويستدلّ بما نشرته "فوربس الشرق الأوسط" ويقول: "نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها لأكبر قادة الرعاية الصحية بالمنطقة في 2022، وقد جاءت الصدارة من نصيب دكتور سعودي معروف، بعد أن حققت مجموعته الطبية الخاصة إيرادات وصلت لقرابة مليارَيْ دولار في عام واحد، وفي الإجمالي كانت الإمارات في المرتبة الأولى بواقع 25 قائدًا طبيًّا، ومن ثم المملكة في المرتبة الثانية بما مجموعه 13 قائدًا، وكانت حصة مصر خمسة قادة والبحرين قائدين، بالإضافة لقائد وحيد في كل من الكويت والجزائر والأردن والمغرب، والقيادة الإقليمية لمستثمر وطبيب سعودي في القطاع الطبي الخاص، على المستوى المالي، يفترض أن تواكبها ريادة مماثلة في العمل الإنساني الصحي، ولكن هذا لا يحدث في المشهد الطبي السعودي، وتحديدًا في قطاعه الخاص".
ويرصد "بن سعود" التوجه نحو خصخصة القطاع الصحي الحكومي في المملكة، ويقول: "رؤية المملكة تستهدف خصخصة القطاع الصحي الحكومي وتحويله إلى حاضنات استثمارية، ويجري العمل في الوقت الحالي على شركة صحية قابضة تديرها وزارة الصحة، وستطرح للاكتتاب في سوق الأسهم السعودي، إلا أن الرؤية تضع الجودة والحوكمة في المقدمة، وبالتالي فالتحول سيأتي لرفع مستوى الخدمة المقدمة وضبط مساراتها، وتجربة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض تقدم مثالًا واضحًا، فقد صنفت باعتبارها المؤسسة الطبية الأولى في المنطقة العربية من أصل 283 كيانًا طبيًّا عربيًّا؛ وفق تقرير سايبر ميتركس لاب الإسباني لعام 2020، والمستشفى التخصصي معروف بجودة كادره الطبي وأبحاثه وخدمات العلاجية على مستوى العالم".
ويرصد الكاتب إحصائيات التأمين الصحي في المملكة، ويقول: "حصة التأمين الصحي من إجمالي سوق التأمين السعودي وصلت إلى 52%، بحسب إحصاءات مجلس الضمان الصحي السعودي في 2016، وبقيمة أقساط تجاوزت 5 مليارات دولار، واستحوذ غير السعوديين على 75% في مقابل 25% للسعوديين، وأعتقد أن الأرقام تغيرت نسبيًّا في هذه الأيام، مع احتفاظ غير السعوديين بالنسبة الأعلى من التأمين التجاري، بالنظر إلى قرارات الدولة في يونيو 2022 الخاصة بالتأمين الحكومي المجاني للمواطنين، ولعل الفئات غير المشمولة بتأمين الحكومة تستفيد من توحيد تسعيرة الخدمات الطبية الأساسية في المستشفيات الخاصة، ومن وضع أسعار خدماتها المختلفة على مواقعها، حتى تتم المفاضلة فيما بينها، وعلى الطريقة المعمول بها في الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء السعودية، وما سبق يفتح باب المنافسة العادلة فيما بينها ويحسن من خدماتها الفندقية وجودة الرعاية فيها، ووزارة الصحة تعطي المريض الحق في معرفة التسعيرة قبل العلاج".
ويكشف الكاتب عن ضمانات جودة أداء المستشفيات الخاصة، ويقول: "لا أحد يختلف بأن وزارة الصحة السعودية قامت بأدوار مهمة في هذا الجانب، وأنها ألزمت المستشفيات الخاصة بإدراج خطة علاجية للمريض المنوم عندها، مع إيضاح المدة التي سيقضيها وما يحتاجه من تحاليل وأدوية، والطبيب ملزم باستخدام الاسم العلمي وليس التجاري للدواء، وفق دليل أدوية معتمد بمعرفتها، لاستبعاد احتمالات التربح أو تبادل المنافع غير المشروعة بين الطبيب والصيدلي، وبما يخفف من الأعباء المالية والتكاليف غير الضرورية على المريض، والتجاوزات والمخالفات موجودة وكثيرة في شـركات التأمين، وفي المستشفيات والعيادات الخاصة، وهناك مؤشرات نموذجية لرصدها، وتنسيق مستمر بين مجلس الضمان الصحي والنيابة العامة في المملكة للتعامل مع الحالات التي يتوفر فيها قصد جنائي".
ويضيف بدر بن سعود قائلًا: "المستشفيات الخاصة تمثل استثمارات للقطاع الخاص، ولكنها تُدعم بقروض حسنة بدون فوائد من قبل الدولة، وبقيمة تصل إلى 53 مليون دولار في بعض الأحيان، والمفروض أن تقيد القروض بأيام تطوعية تقدمها المستشفيات في المناسبات والأعياد الوطنية، وبعدم تمكين الأطباء الحكوميين من العمل لديها إلا بموافقة المرجع الطبي، وأن يتم تسجيلهم في "أبشر"، وبأسلوب يَحول دون احتكار كيانات طبية معينة لمعظم الأطباء الحكوميين، وبالأخص المتميزين في مجالاتهم، هذا بافتراض شرعية عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص".