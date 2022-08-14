لسداد الفواتير.. "بدر بن سعود": احتجاز المستشفيات الخاصة لجثامين الموتى ضد الأخلاق

ويرصد الكاتب إحصائيات التأمين الصحي في المملكة، ويقول: "حصة التأمين الصحي من إجمالي سوق التأمين السعودي وصلت إلى 52%، بحسب إحصاءات مجلس الضمان الصحي السعودي في 2016، وبقيمة أقساط تجاوزت 5 مليارات دولار، واستحوذ غير السعوديين على 75% في مقابل 25% للسعوديين، وأعتقد أن الأرقام تغيرت نسبيًّا في هذه الأيام، مع احتفاظ غير السعوديين بالنسبة الأعلى من التأمين التجاري، بالنظر إلى قرارات الدولة في يونيو 2022 الخاصة بالتأمين الحكومي المجاني للمواطنين، ولعل الفئات غير المشمولة بتأمين الحكومة تستفيد من توحيد تسعيرة الخدمات الطبية الأساسية في المستشفيات الخاصة، ومن وضع أسعار خدماتها المختلفة على مواقعها، حتى تتم المفاضلة فيما بينها، وعلى الطريقة المعمول بها في الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء السعودية، وما سبق يفتح باب المنافسة العادلة فيما بينها ويحسن من خدماتها الفندقية وجودة الرعاية فيها، ووزارة الصحة تعطي المريض الحق في معرفة التسعيرة قبل العلاج".