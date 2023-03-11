هنا الضوابط.. "المواصفات": السعودية أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعلمها

وتابعت: "يجب أن تكون خامات قماش العلم مناسبةً للاستخدام في مختلف الأجواء والمناخات، وأن تصمَّم الأبعاد الهندسية للعلم بحسب نوع الاستخدام المعدلة، ومع التحسب مع الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية عند طباعة الشهادتين والسيف".