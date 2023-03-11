هنا الضوابط.. "المواصفات": السعودية أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعلمها

أكَّدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المملكة أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعَلَمها، وذلك عام 1984م.
وقالت الهيئة: إن أهمّ متطلّبات المواصفات القياسية بالعلم السعودي تتضمَّن أن يكون مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثَيْ طوله، أرضيته خضراء وتتوسّطه الشهادة.
وأضافت: "المتطلبات تتضمّن ثبات لون العلم، ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاك، وأن يكون مقاومًا للأشعّة فوق البنفسجية".
وتابعت: "يجب أن تكون خامات قماش العلم مناسبةً للاستخدام في مختلف الأجواء والمناخات، وأن تصمَّم الأبعاد الهندسية للعلم بحسب نوع الاستخدام المعدلة، ومع التحسب مع الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية عند طباعة الشهادتين والسيف".