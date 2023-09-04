الدبلوماسية السعودية أهم عوامل نجاح مؤشر القوى الناعمة وتطوُّر "الصورة الذهنية"

وذكر أن التقرير المنشور عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة يتضمن الدول كافة، 121 دولة. وعنده عشرة مؤشرات، تم قياس كفاءة جهود هذه الدول في هذا التقرير بناء عليها. والحقيقة نحن نتجاوز الكثير من الدول التي لها جهود كبيرة -كما ذكر التقرير- على مستوى القوى الناعمة، بتفاصيلها كافة، وهي الجهود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وكذلك السياحية والرياضية. فهذا تقدم مميز، وانعكاس للجهود التي تقوم بها السعودية وقيادتها الرشيدة نحو التقدم والريادة العالمية.