هيئة النقل تستعد لموسم الحج.. 120 مراقبًا ميدانيًا سيعملون عبر مداخل مكة والمدينة

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها، على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يضمن تنقلًا سلسًا ومنظمًا لضيوف الرحمن.