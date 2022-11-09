السعودية للكهرباء تطلق تطبيق "علاقات المستثمرين"

وأوضحت السعودية للكهرباء أن المنصة الرقمية التي يقدمها التطبيق الجديد لعلاقات المستثمرين ستسهّل كثيرًا إمكانية الوصول إلى كل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون لمعرفة المزيد عن نشاط أعمال الشركة، والتحديثات الأخيرة لسعر السهم عند المشاركة في التنبيهات، كما سيمكِّن هذا التفاعل الرقمي أصحاب المصلحة من الاطّلاع على كل النشرات التي تصدرها المجموعة من وقتٍ لآخر.