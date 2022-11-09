السعودية للكهرباء تطلق تطبيق "علاقات المستثمرين"

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق "علاقات المستثمرين" "SEC IR" الهادف إلى توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمستثمرين.
وسيقوم تطبيق علاقات المستثمرين بتعزيز أدوات التواصل بين الشركة والمستثمرين، وذلك من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات الشركة عن طريق منصة سهلة الاستخدام.
وأوضحت السعودية للكهرباء أن المنصة الرقمية التي يقدمها التطبيق الجديد لعلاقات المستثمرين ستسهّل كثيرًا إمكانية الوصول إلى كل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون لمعرفة المزيد عن نشاط أعمال الشركة، والتحديثات الأخيرة لسعر السهم عند المشاركة في التنبيهات، كما سيمكِّن هذا التفاعل الرقمي أصحاب المصلحة من الاطّلاع على كل النشرات التي تصدرها المجموعة من وقتٍ لآخر.
وأكدت الشركة أن هذا التطبيق الجديد يبرز التزامها بالتوسع في إتاحة قنوات الاتصال مع بيئة الأعمال والمجتمع الاستثماري؛ حيث يوفر تطبيق علاقات المستثمرين جميع المعلومات عن نشاط الشركة.
وأضافت: في ظل توجهها الاستراتيجي نحو تطوير أعمالها في الخدمات الرقمية، تتطلع الشركة بهذا التوجه إلى أن تواكب الخدمات التي تقدّمها لكل أصحاب المصلحة من مساهمين ومستثمرين ومحللين استراتيجيتنا في الخدمات الرقمية، وإدراكًا منها لأهمية توفير أدوات اتصال سريعة وسلسة، أطلقنا هذا التطبيق، ونحن على ثقة بأننا نقدم منصة تفاعلية مع مجتمع الأعمال.
يذكر أن تطبيق الشركة لعلاقات المستثمرين المتاح بـ17 لغة؛ "منها العربية والإنجليزية"، سيقدم شرحًا تفصيليًّا للمؤشرات المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسة، والتقارير الفصلية والسنوية، والبيانات التاريخية لأداء وتداول سعر السهم، وأدوات أخرى مفيدة للمستثمر، والمتوفر على متجر Android وIOS.