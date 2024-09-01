"تمام شريك استراتيجي في " FINTECH 24"

وتأتي رعاية تمام لهذا الحدث تأكيدًا على دورها الرائد في مواكبة أهم الفعاليات والأحداث التي تقام في المملكة في إطار الجهود لتحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات البنك المركزي السعودي لتمكين قطاع التقنية المالية، بالإضافة لكونها من أولى المؤسسات التقنية المالية ابتكارًا في قطاع التمويل في المملكة، حيث تقوم شركة تمام عبر تطبيقها بتوفير حلول تمويلية متطورة لعملائها متوافقة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ومتطلبات البنك المركزي السعودي، بكل سهولة وامان من خلال موافقات فورية، متاحة للمواطنين والمقيمين.