"تمام شريك استراتيجي في " FINTECH 24"

تعلن شركة تمام، المعنية بخدمات التمويل الرقمي رعايتها لمؤتمر التقنية المالية " FINTECH 24" كراعي استراتيجي الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض من 3 لـ 5 سبتمبر الجاري في واجهة روشن للمعارض.
وتأتي رعاية تمام لهذا الحدث تأكيدًا على دورها الرائد في مواكبة أهم الفعاليات والأحداث التي تقام في المملكة في إطار الجهود لتحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات البنك المركزي السعودي لتمكين قطاع التقنية المالية، بالإضافة لكونها من أولى المؤسسات التقنية المالية ابتكارًا في قطاع التمويل في المملكة، حيث تقوم شركة تمام عبر تطبيقها بتوفير حلول تمويلية متطورة لعملائها متوافقة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ومتطلبات البنك المركزي السعودي، بكل سهولة وامان من خلال موافقات فورية، متاحة للمواطنين والمقيمين.
ويُعد مؤتمر " FINTECH24"، الذي يُعقد تحت شعار "ما وراء الحدود، ما وراء الزمن"، حدثاً دولياً هاماً في مجال التقنية المالية، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، بدعم البنك المركزي السعودي والتزام المملكة برسم مستقبل برامج التقنية المالية في العالم.
حيث يناقش المؤتمر مستقبل التقنية المالية ويكشف عن فرص النمو والتعاون وحماية الأمن السيبراني، ودور الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في التعاملات المالية، والاستدامة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتقنية المالية وأحدث الابتكارات في هذا المجال.