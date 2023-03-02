"الوثائق والمحفوظات" يدشّن حملة توعوية لإبراز أهمية الوثائق الحكومية

وحصدت الحملة ما يتجاوز 30 مليون مشاهدة بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية التي تفاعلت مع جهود المركز من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.. كما قامت هذه الأجهزة بنشر هذه الثقافة بين منتسبيها بشتى السبل؛ بُغية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية الوثائق الحكومية ومعلوماتها من التسريب والإفشاء غير المصرّح به.