"الغذاء والدواء" تتلقى 19055 بلاغًا حول الأجهزة الطبية خلال سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تلقيها 19055 بلاغًا حول الأجهزة الطبية من الأفراد، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات الأجهزة الطبية خلال شهر سبتمبر.
وثمّنت الهيئة جهود أعلى 5 منشآت تفاعلًا في رفع البلاغات، بالتعاون مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وجاءت مدينة الملك سعود الطبية على رأس قائمة المنشآت الخمس، تلتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، ثم مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، وأخيرًا مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.