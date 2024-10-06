"الغذاء والدواء" تتلقى 19055 بلاغًا حول الأجهزة الطبية خلال سبتمبر

وجاءت مدينة الملك سعود الطبية على رأس قائمة المنشآت الخمس، تلتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، ثم مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، وأخيرًا مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.