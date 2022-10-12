مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، ثم طريف 15 درجة، والقريات 16 مئوية، وكل من حائل وعرعر والطائف 17 مئوية، ثم تبوك وسكاكا ونجران والدوادمي وبيشة والمجمعة 18 درجة.