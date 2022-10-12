مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة والدمام والعلا والأحساء 38 مئوية، ثم جازان وينبع والخرج 37 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، ثم طريف 15 درجة، والقريات 16 مئوية، وكل من حائل وعرعر والطائف 17 مئوية، ثم تبوك وسكاكا ونجران والدوادمي وبيشة والمجمعة 18 درجة.
وسجّلت جدة وينبع والقنفذة والدمام وجازان والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%.