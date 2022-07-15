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بالفيديو.. موكب الرئيس الأمريكي يدخل قصر السلام بجدة
يلتقي الملك وولي العهد
نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو لدخول الموكب الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام في مدينة جدة اليوم (الجمعة)، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووصل الرئيس بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، قبل قليل، في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر.
وعقب الاستقبال توجه الرئيس الأميركي بايدن إلى قصر السلام للقاء.