بالفيديو.. موكب الرئيس الأمريكي يدخل قصر السلام بجدة

ووصل الرئيس بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، قبل قليل، في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر.