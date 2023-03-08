"البديوي" مشيداً بإنجازات المرأة الخليجية: ركن أساس في قصة النجاح وإعداد أجيال المستقبل

وقال الأمين العام خلال لقائه "إن العالم يشهد وجود فجوة رقمية وتكنولوجية بين الجنسين، على الرغم من انتهاج عديدٍ من الدول سياسات ناجحة أثرت في إشراك المرأة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، إلا أنه لا تزال المرأة في بعض دول العالم تعاني عدم استفادتها الكاملة والكامنة للتكنولوجيا الحديثة، وأعاقت تقدمها في هذا المجال".