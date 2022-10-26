المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية اليوم

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تتكاثر كمياتٌ من السحب على ارتفاعات مختلفة في ساعات ما بعد ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتمتد إلى أجزاءٍ محدودة إجمالاً من المدينة المُنوّرة وحائل، خاصةً الأجزاء الغربية منها، وتكون هذه الزخات مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرةً محلياً.