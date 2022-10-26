المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية اليوم

تبقى المناطق الشمالية من المملكة يوم الأربعاء تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، إلا أن فُرص الأمطار الرعدية تتركز على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، إضافة لاحتمالية تكون بعض السحب الرُكامية المحلية في مناطق محدودة من المدينة المُنوّرة وحائل.
في التفاصيل، يُتوقع أن يستمر تأثر أجزاءٍ عِدّة من الجوف والحدود الشمالية (طريف وعرعر) بأحوالٍ جوية غير مُستقرة وذلك خلال الفترة المُمتدة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء حتى ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء، بحيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخاتٌ رعدية من الأمطار، تكون هذه الزخات غزيرة في نطاقاتٍ جغرافية ضيقة وتؤدي لجريان الأودية.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تتكاثر كمياتٌ من السحب على ارتفاعات مختلفة في ساعات ما بعد ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتمتد إلى أجزاءٍ محدودة إجمالاً من المدينة المُنوّرة وحائل، خاصةً الأجزاء الغربية منها، وتكون هذه الزخات مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرةً محلياً.