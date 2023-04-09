مظاهر الاستعداد للعيد.. انتعاش كبير بسوق الأقمشة ومحال الخياطة في رفحاء

وأوضح عددٌ من أصحاب محال الخياطة أن حجم الإقبال يتزايد بالتدريج مع بداية شهر رمضان ويتضاعف في منتصف الشهر إلى درجة التوقف عن أخذ أي طلبات في الثلث الأخير من الشهر، مشيرين إلى أن مبيعات السنة الحالية بالمجمل سجّلت مستويات أفضل من السنوات السابقة، وأن أسعار الثياب تختلف باختلاف نوع القماش وصناعته، وتراوح الأسعار بين 150 ريالًا وأعلى للثوب الواحد وتختلف بحسب عمر الزبون وحجمه ونوع القماش وصناعته، فيما يحدّد تصميم الثوب ونوعية القماش سعر التفصيل، في حين فضّل الجميع "اللون الأبيض" لأقمشتهم عن دون الألوان الأخرى.