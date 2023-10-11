"الممتلكات الأفضل" تطلق هوية جديدة تعكس رؤيتها وتعزز مكانتها في القطاع العقاري بالمملكة

أطلقت "الممتلكات الأفضل"، الشركة العقارية الرائدة، هويتها البصرية الجديدة، التي تحمل بُعدًا مميزًا يُعبر عن رؤية الشركة في تقديم خدمات عقارية متطوِّرة ومبتكرة؛ لتؤكد ريادتها في القطاع العقاري بالمملكة وتم تصميم الشعار الجديد، وفق الاتجاهات العالمية الأحدث في تصميم الهويات التجارية؛ للتعبيرعن ازدهار الشركة الهائل، ونجاحاتها المتتالية؛ حيث تم المزج بشكل إبداعي بين حرفي ال P و ال B من اسم الشركة Best Properties ليمثلا معا الثقة والمشاركة والتناغم بين كل المقومات العالية التي منحت "الممتلكات الأفضل" اسمًا موثوقًا، ومكانة مميزة في عالم العقار وبهذه المناسبة، عبر الأستاذ عبد الله بن طارق الهداب، الرئيس التنفيذي لشركة "الممتلكات الأفضل"، عن سعادته وفخره بإطلاق الهوية الجديدة التي تؤكد مُضِّي الشركة قُدُمًا في سبيل تحقيق أهدافها ورؤاها وطموحاتها.
وأشار إلى أن تطوير الهوية الجديدة يأتي لمواكبة كافة المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، بدعم مُطلق من حكومة المملكة الرشيدة، وسعيًا من الشركة لتحقيق رؤيتها في أن تكون الشركة الرائدة بمجال الخدمات العقارية؛ وفق أعلى المعايير العالمية، وأن تمثل الوجهة الأفضل للعملاء والشركاء.
وأكد الهداب أن الشركة تسعى إلى ترسيخ هويتها لدى العملاء، وتثبيت مكانتها الرائدة في سوق العقار، عبر تشكيل مفاهيم جديدة للخدمات العقارية؛ وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة في ظل رؤية 2030 .
الجدير ذكره أن شركة "الممتلكات الأفضل" تأسست منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا، وتقدمُ حِّزمًا من الخدمات العقارية المميزة، أبرزها: الوساطة والتسويق العقاري، إدارة المزادات، إدارة الأملاك والمرافق، إدارة اتحاد المُلاك، الدراسات العقارية، وقد حققت الشركة نجاحات متتالية عبر إستراتيجيات مدروسة.