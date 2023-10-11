"الممتلكات الأفضل" تطلق هوية جديدة تعكس رؤيتها وتعزز مكانتها في القطاع العقاري بالمملكة

أطلقت "الممتلكات الأفضل"، الشركة العقارية الرائدة، هويتها البصرية الجديدة، التي تحمل بُعدًا مميزًا يُعبر عن رؤية الشركة في تقديم خدمات عقارية متطوِّرة ومبتكرة؛ لتؤكد ريادتها في القطاع العقاري بالمملكة وتم تصميم الشعار الجديد، وفق الاتجاهات العالمية الأحدث في تصميم الهويات التجارية؛ للتعبيرعن ازدهار الشركة الهائل، ونجاحاتها المتتالية؛ حيث تم المزج بشكل إبداعي بين حرفي ال P و ال B من اسم الشركة Best Properties ليمثلا معا الثقة والمشاركة والتناغم بين كل المقومات العالية التي منحت "الممتلكات الأفضل" اسمًا موثوقًا، ومكانة مميزة في عالم العقار وبهذه المناسبة، عبر الأستاذ عبد الله بن طارق الهداب، الرئيس التنفيذي لشركة "الممتلكات الأفضل"، عن سعادته وفخره بإطلاق الهوية الجديدة التي تؤكد مُضِّي الشركة قُدُمًا في سبيل تحقيق أهدافها ورؤاها وطموحاتها.