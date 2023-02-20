البطل العالمي يزيد الراجحي يتلقى تكريمًا من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لإنجازاته التاريخية في رياضة السيارات السعودية

كرم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل البطل العالمي وسائق الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي، اليوم في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي عُقدت جمعيتها العمومية الـ26 في قاعة مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض والذي ترأسه سموه.
هذا وشهدت الجمعية تكريم المتميزين رياضيًّا لموسم 2022، وكان من ضمن المتميزين ممثل رياضة المحركات السعودية العالمي يزيد الراجحي الذي حقق إنجازًا سعوديًّا جديدًا كأول سعودي يصعد منصة في رالي داكار العريق والأصعب في العالم؛ حيث تُوّج في المركز الثالث في الترتيب العام ضمن أعلى فئة الـT1+، محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية.
وفي الموسم ذاته، تألق الراجحي في حملة الدفاع عن لقبه العالمي، وتمكن من حسم لقبه الثاني في جولة دبي التي مثّلت الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات الـFIA.
كما أن حامل لقب كأس العالم وسفير رياضة المحركات السعودية يزيد، فاز بلقب البطولة المحلية التي أقيمت على أرض الوطن، البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للمرة الثانية؛ حيث فاز بجميع ألقاب جولاتها الأربعة التي أقيمت في: (عسير، القصيم، حائل، جدة).
وقد تَسلم الأستاذ/ عبدالله بن محمد الراجحي، الجائزةَ المقدمة من اللجنة الأولمبية نيابة عن أخيه الكابتن يزيد بن محمد الراجحي في حفل التكريم الذي أقيم في قاعة مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض مساء اليوم.
وتتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية من 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية، تتنوع بين أولمبية وبارالمبية وغير أولمبية ونوعية، إضافة لبعض الجهات والأفراد الأعضاء في الجمعية.