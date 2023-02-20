البطل العالمي يزيد الراجحي يتلقى تكريمًا من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لإنجازاته التاريخية في رياضة السيارات السعودية

هذا وشهدت الجمعية تكريم المتميزين رياضيًّا لموسم 2022، وكان من ضمن المتميزين ممثل رياضة المحركات السعودية العالمي يزيد الراجحي الذي حقق إنجازًا سعوديًّا جديدًا كأول سعودي يصعد منصة في رالي داكار العريق والأصعب في العالم؛ حيث تُوّج في المركز الثالث في الترتيب العام ضمن أعلى فئة الـT1+، محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية.