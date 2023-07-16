مروّجو مخدرات وأقراص ممنوعة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مواطن في أبها، قام بترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص تابعة لتنظيم التداول الطبي.