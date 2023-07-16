مروّجو مخدرات وأقراص ممنوعة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مواطن في أبها، قام بترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص تابعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي رنية، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري ومبالغ مالية.
وفي بيش، تمّ القبض على مواطن لترويجه 44.6 كجم من مادة الحشيش المخدّر، مخبّأةً في تجاويف مركبة يقودها.
ونجحت شرطة بريدة، في القبض على مواطنَيْن قاما بترويج 45 كجم من الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، و7996 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما هواتف متنقلة.
وضبطت شرطة حائل، مواطنَيْن قاما بترويج 3.5 كجم من الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.
وفي حقل، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما باتخاذ منزل شعبي وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر، ومادتَي الإمفيتامين والشبو، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية وكاميرات مراقبة ومبلغ مالي وهواتف متنقلة.
وضبطت شرطة الرياض، مواطناً اتخذ منزلاً وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي جازان، ضُبط مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج 21 كجم من مادة الحشيش المخدّر.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مواطن اتخذ منزلاً وكراً لترويج 44878 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدّر، ومادة الحشيش المخدّر وضُبط بحوزته مبلغ مالي.