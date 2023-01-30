تدخّل سريع.. تنبيه بتقلبات جوية يرفع جاهزية 14 مركزًا إسعافيًّا بالجوف

ويشار إلى أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف وبتوجيه من مدير عام الفرع، يتابع كل ما يُنشر من المركز الوطني للأرصاد، ليواكب كل ما يستجد من تحذيرات من شأنها أن تكون مصدر خطورة على المواطنين والمقيمين من سالكي الطرق والمتنزهين.