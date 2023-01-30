تدخّل سريع.. تنبيه بتقلبات جوية يرفع جاهزية 14 مركزًا إسعافيًّا بالجوف

وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، برفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف التابعة لفرع الهيئة بالمنطقة والبالغ عددها 14 مركزًا.
ويأتي هذا التوجيه بناء على ما رصده المركز الوطني للأرصاد باحتمالية حصول تقلبات جوية مختلفة تبدأ من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع؛ حيث شدد "الرويلي" على الاستعداد التام لأي حالات قد تستجد وتحتاج التدخل السريع.
ويشار إلى أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف وبتوجيه من مدير عام الفرع، يتابع كل ما يُنشر من المركز الوطني للأرصاد، ليواكب كل ما يستجد من تحذيرات من شأنها أن تكون مصدر خطورة على المواطنين والمقيمين من سالكي الطرق والمتنزهين.