"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والرياض والقصيم والشمالية والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.