شاهد.. صورة توثق التضاريس البديعة في أكبر محمية برية بالشرق الأوسط

يُذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر محمية برية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية؛ وهي: الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة، حيث يعود تاريخها لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.