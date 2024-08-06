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شاهد.. صورة توثق التضاريس البديعة في أكبر محمية برية بالشرق الأوسط

محمية الملك سلمان تمتد بين أربع مناطق إدارية وتشمل آثارًا مسجلة لدى اليونسكو
شاهد.. صورة توثق التضاريس البديعة في أكبر محمية برية بالشرق الأوسط

التقطت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية صورة للطبيعة والتضاريس في المحمية.

وقالت الهيئة في رسالة لـ"سبق": "صورة حصرية من التضاريس البديعة التي تحتضنها محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية".

يُذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر محمية برية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية؛ وهي: الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة، حيث يعود تاريخها لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

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