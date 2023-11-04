42 شاحنة مقدَّمة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى محافظات يمنية عدة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مُقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية، تزن 740 طنًّا و954 كيلوجرامًا، متوجهة إلى محافظات (عدن والضالع وأبين)، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرُّ بهم.
كما واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر سبتمبر الماضي 130 مريضًا، من بينهم 46 مريضًا حصلوا على 367 جلسة غسيل كلوي مجدولة و3 جلسات إسعافية، و84 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.
وكانت نسبة المستفيدين من الذكور 63% والإناث 37%، بينما بلغت نسبة المقيمين 75% والنازحين 24% واللاجئين 1%.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.
فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، واستفاد منه 152 فردًا خلال الفترة من 1 - 7 أكتوبر 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 36 مريضًا، وعيادة الحالات الطارئة 24 حالة، وعيادة الباطنية 79 مريضًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيد واحد.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 109 مستفيدين عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ151 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد فرد واحد، ونُفّذ نشاط واحد للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 140 وعاء لحفظ ونقل المياه.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 225 حقيبة شتوية على المتضررين من الفيضانات في منطقة شترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.575 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.