42 شاحنة مقدَّمة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى محافظات يمنية عدة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مُقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية، تزن 740 طنًّا و954 كيلوجرامًا، متوجهة إلى محافظات (عدن والضالع وأبين)، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023م.