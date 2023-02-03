تعرّف على الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

فيما نصّ قرار مجلس الوزراء على أن يكون تحديد الوظائف الصحية، المذكورة في الجدول، عدا وظيفة طبيب استشاري، دوريًا، وبالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتُحاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق بين الوزيرين في هذا الشأن.