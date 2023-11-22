"قوى" تحصد الجائزة البرونزية في حفل تجربة العميل الدولية "international cxawards"

وتهدف منصة "قوى" لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل؛ حيث أحدثت تحوّلًا نوعيًّا في العمليات المنجزة في مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة؛ لأنها إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نموّ وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030.