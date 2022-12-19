الرياض تتفوق في خدمات الجيل الخامس وترفع متوسط سرعات التحميل الى 248 ميجابايت في الثانية

تتولى مجموعة stc دوراً رئيسياً كممكن رقمي رائد في المملكة من خلال تمكين التحول الرقمي وتوفر الخدمات الرقمية وتطورها في المملكة ومنها توفير سرعات اتصال عالية، حيث تواصل stc تنفيذ خططها لتعزيز مكانتها في خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة والتقنيات المتقدمة من خلال نشر أكبر شبكة جيل خامس متقدمة في الشرق الأوسط، وستستمر بمواكبة وتطبيق إستراتيجيتها وأهدافها لمتابعة ريادتها في السوق من أجل تحقيق هدفها الكبير والتوسع الشامل لشبكة الجيل الخامس.
وتصدرت stc سرعات الإنترنت لخدمات الجيل الخامس في الرياض بوصول متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس إلى .5283 ميجا بايت، وذلك وفق تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022م، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وذكر التقرير أن تغطية الجيل الخامس في العاصمة الرياض بلغت 93.6% فيما بلغت متوسط سرعات التحميل في الرياض 248 ميجابايت حيث حققت stc تغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض بنسبة 81.7%
وتأتي هذه الإنجازات المتميزة التي تحققها stc، بشكل متواصل، نتيجة لجهودها الداعمة لبرامج الابتكار والإبداع، إلى جانب دورها في طرح الحلول الشاملة في عالم الاتصالات والتمكين الرقمي، بما يسهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
الجدير بالذكر أن تقرير مقياس يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.