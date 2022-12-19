الرياض تتفوق في خدمات الجيل الخامس وترفع متوسط سرعات التحميل الى 248 ميجابايت في الثانية

تتولى مجموعة stc دوراً رئيسياً كممكن رقمي رائد في المملكة من خلال تمكين التحول الرقمي وتوفر الخدمات الرقمية وتطورها في المملكة ومنها توفير سرعات اتصال عالية، حيث تواصل stc تنفيذ خططها لتعزيز مكانتها في خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة والتقنيات المتقدمة من خلال نشر أكبر شبكة جيل خامس متقدمة في الشرق الأوسط، وستستمر بمواكبة وتطبيق إستراتيجيتها وأهدافها لمتابعة ريادتها في السوق من أجل تحقيق هدفها الكبير والتوسع الشامل لشبكة الجيل الخامس.