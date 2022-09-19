تدشين أول خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة للأوزون بالرياض

وبهذه المناسبة أوضح المهندس "الغامدي" أن حفل تدشين خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة لطبقة الأوزون يأتي في إطار تعزيز العمل البيئي في المملكة العربية السعودية. وأكد أن الخط يُعدُّ الأول للإنتاج على مستوى الشرق الأوسط، مشددًا على حرص المركز على دعم كل ما من شأنه المحافظة على طبقة الأوزون، وأن المركز يدعم المصانع السعودية المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد للعمل على استبدال الغازات الهيدرو فلورية كلورية المستنفدة لطبقة الأوزون، وإحلال غاز الهايدرو كربون الصديق للأوزون، واسمه العلمي HC290.