أكثر من 32 ألف جلسة غسيل كلوي في عسير والباحة والطائف.. منذ بداية الصيف

أجرت وزارة الصحة، أكثر من 32 ألف جلسة غسيل كلوي في منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف؛ وذلك منذ بداية موسم الصيف حتى اليوم.
وأوضحت الوزارة أنها رفعت الطاقة الاستيعابية في مراكز الكلى لمواكبة تدفق السياح والزوار على مناطق الاصطياف خلال هذا الموسم؛ حيث استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1621 من سكان تلك المناطق والسياح.
وذكرت أنه تم في منطقة عسير رفع عدد الكراسي وأجهزة الغسيل في تلك المراكز والوحدات المستهدفة إلى 75 كرسيًّا وطاقة استيعابية قصوى لخدمة 300 مريض أسبوعيًّا خلال فترة الصيف، إضافة إلى دعمها بالكوادر المتخصصة والمدربة من أطباء كلى وطواقم تمريض.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فتح المجال أمام تنقل المرضى بين مراكز ووحدات المنطقة خلال فترة الصيف، وتطبيق أعلى معايير الجودة في المراكز والوحدات المستهدفة؛ فيما تم استقبال أكثر من 221 مريض فشل كلوي زائرًا من كل المدن والمحافظات من بداية ذي القعدة وحتى اليوم، كما تم عمل أكثر من 8160 جلسة غسيل كلوي دموي، واستقبال أكثر من 6 مرضى غسيل بريتوني وتنسيق الغسيل لهم.
وأفادت بأن منطقة الباحة شهدت خلال فترة الصيف ارتفاعًا في عدد المستفيدين من الخدمة الصحية في المراكز المتخصصة ووحدات الغسيل الكلوي؛ حيث تجاوزت نسبة الإشغال في هذا الجانب أكثر من 100%.
ولفتت إلى أن منطقة الباحة تضم 345 وحدة غسيل كلوي؛ حيث تم عمل ما يقارب 11 ألف جلسة غسيل من بداية صيف هذا العام لأكثر من 400 مستفيد، وضمت هذه الوحدات أكثر من 70 ممارسًا صحيًّا من أطباء واستشاريين وأخصائيي تمريض تم تدريبهم على تقديم أعمال الغسيل الكلوي من خلال أكثر من 100 جهاز مقسمة على وحدات الغسيل الكلوي بصحة الباحة، إضافة إلى مضاعفة فترات العمل في هذه الوحدات والمراكز بما يتناسب مع تقديم الخدمة الطبية.
وفي محافظة الطائف، رفعت الوزارةُ الطاقةَ الاستيعابية في منشآتها الصحية في المحافظة؛ حيث استقبلت أكثر من (350) زائرًا من مرضى الغسيل الكلوي منذ بداية موسم الصيف الحالي وحتى يوم الخميس الماضي من جميع المناطق والمحافظات، ونحو 650 مريضًا من المرضى المسجلين في محافظة الطائف، مبينة أن تلك الخدمات تتم من خلال التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية في الطائف وجميع مراكز الغسيل الكلوي في المملكة لاستقبال المرضى لتسهيل إجراءاتهم، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لهم.
وأضافت "الصحة" أن عدد مراكز الغسيل الكلوي في محافظة الطائف وصل إلى 13 مركزًا ما بين حكومي وخاص وخيري، تقدم خدماتها على مدار الساعة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة لصحة الطائف من خلال أكثر من 200 جهاز غسيل كلوي تم خلالها عمل أكثر من 13 ألف جلسة غسيل خلال الفترة الحالية من موسم الصيف.