أكثر من 32 ألف جلسة غسيل كلوي في عسير والباحة والطائف.. منذ بداية الصيف

ولفتت إلى أن منطقة الباحة تضم 345 وحدة غسيل كلوي؛ حيث تم عمل ما يقارب 11 ألف جلسة غسيل من بداية صيف هذا العام لأكثر من 400 مستفيد، وضمت هذه الوحدات أكثر من 70 ممارسًا صحيًّا من أطباء واستشاريين وأخصائيي تمريض تم تدريبهم على تقديم أعمال الغسيل الكلوي من خلال أكثر من 100 جهاز مقسمة على وحدات الغسيل الكلوي بصحة الباحة، إضافة إلى مضاعفة فترات العمل في هذه الوحدات والمراكز بما يتناسب مع تقديم الخدمة الطبية.‎