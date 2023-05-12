"البديوي" يرحّب بتوقيع الاتفاق الأولي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع

كما أعرب عن الأمل بأن تسهم استجابة الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان الشقيقة وتوقيعها على هذا الاتفاق الأولي، وموافقتهم على السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني، والتزامهم بتسيير الأعمال الإنسانية والإغاثية وتلبية احتياجات المدنيين، نحو ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسة، ونحو أيضاً ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه، متمنياً أن يصل هذا الاتفاق إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة الجمهورية السودانية الشقيقة، ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.