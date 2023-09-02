مرور العاصمة المقدسة يتجاوب بشكل سريع مع أهالي مخططات ولي العهد

في صورة تعكس مدى الاهتمام والحرص على تطبيق النظام المروري، تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة -بشكل سريع- مع أهالي مخططات ولي العهد (5.6.7.8) جنوب مكة، في إنهاء معاناتهم جراء تهور بعض قائدي المركبات داخل المخطط، والمتمثلة في عدة مخالفات؛ منها: عكس السير، والسرعة الزائدة، والوقوف الخاطئ؛ فضلًا عن الشاحنات المخالفة التي تعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.