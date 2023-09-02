مرور العاصمة المقدسة يتجاوب بشكل سريع مع أهالي مخططات ولي العهد

في صورة تعكس مدى الاهتمام والحرص على تطبيق النظام المروري، تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة -بشكل سريع- مع أهالي مخططات ولي العهد (5.6.7.8) جنوب مكة، في إنهاء معاناتهم جراء تهور بعض قائدي المركبات داخل المخطط، والمتمثلة في عدة مخالفات؛ منها: عكس السير، والسرعة الزائدة، والوقوف الخاطئ؛ فضلًا عن الشاحنات المخالفة التي تعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.
واستبشر أهالي المخطط -بالتحديد مخطط 6- خيرًا بهذه الخطوة الإيجابية وغير المستغربة من إدارة المرور بالعاصمة المقدسة، والمتمثلة في تواجد عدد من الدوريات السرية ورجال المرور في المنطقة.
وتمنوا أن يستمر تواجد رجال المرور داخل المخطط خصوصًا في فترات الصباح والظهيرة أثناء الذهاب والعودة من وإلى المدرسة؛ حرصًا على سلامة الطلاب ومرتادي الطريق، وصد مخالفي الأنظمة المرورية وتطبيق الأنظمة والقوانين بحقهم.
وطالَبَ الأهالي الجهات ذات العلاقة بالنظر في معاناتهم فيما يتعلق بإنشاء المطبات الاصطناعية في المواقع الحيوية، والتي يستوجب وجود المطبات بها، بالإضافة إلى تركيب (عيون القطط) أمام المدارس والتقاطعات داخل الحي؛ لمنع تهور بعض قائدي المركبات.
وقدّم أهالي المخطط شكرهم وتقديرهم لرجال المرور، وعلى رأسهم مدير مرور العاصمة المقدسة العميد فواز الحازمي، على سرعة التجاوب والوقوف في الموقع ورفع المعاناة عنهم.