مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "سبعيني" مُقعد على كرسي متحرك منذ عام

وأضاف د. مسعود: تم وضع خطة علاجية، تُرتكز على التدخل الجراحي، وشرحها بالتفصيل للمريض ومرافقيه، ومن ثم أجريت له عملية جراحية، تم فيها معالجة الكسر وتثبيت الفقرات وتحرير النخاع الشوكي من الضغط، واستُخدمت فيها أحدث أجهزة مراقبة عمل القلب والرئتين أثناء العملية، بالإضافة إلى البنتيرو والمايكرسكوب والالتراساوند لتحديد موضع الالتهاب، وأجهزة مراقبة الأعصاب، ومضت العملية التي استمرت نحو 3 ساعات بكل سلاسة، إلى أن انتهت ولله الحمد بنجاح، ولم تستدعِ حالته الصحية وضعه في العناية المركزة؛ حيث حُوِّل مباشرة إلى غرف التنويم العادية، وبعد ساعات من العملية بدأ المريض في تحريك قدميه، واستمر التحسن طوال فترة تنويمه بالمستشفى مع العناية الطبية الحثيثة، إلى أن خرج من المستشفى مشيًا على قدميه وبحالة صحية ممتازة.