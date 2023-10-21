"بلومبيرج": السعودية تدرس شراء 54 مقاتلة رافال الفرنسية

تدرس المملكة العربية السعودية شراء طائرات رافال الفرنسية والتي تعد من بين أحدث وأكثر الطائرات التكتيكية تطورًا في العالم، وتتمتع بقدرات عالية في مجالات القتال الجوي والاستطلاع والقصف الجوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها العسكرية وتحديث أسطولها الجوي.
ووفقًا لوكالتي "رويترز" و "بلومبيرج"، أن السعودية تعتزم شراء 54 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وطلبت المملكة رسميًا عرضًا تفصيليًا من الشركة المصنعة، ومنحتها حتى العاشر من نوفمبر المقبل للرد على الطلب.
وتشتهر طائرات الرافال بتقنيتها المتقدمة وأنظمتها الإلكترونية المتطورة، ما يمنحها قدرات فائقة في استهداف الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وتعد هذه الطائرات متعددة الأدوار، حيث يمكن استخدامها لأغراض مختلفة مثل الهجوم الجوي والتحليق الاستطلاعي ودعم القوات البرية.