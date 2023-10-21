"بلومبيرج": السعودية تدرس شراء 54 مقاتلة رافال الفرنسية

ووفقًا لوكالتي "رويترز" و "بلومبيرج"، أن السعودية تعتزم شراء 54 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وطلبت المملكة رسميًا عرضًا تفصيليًا من الشركة المصنعة، ومنحتها حتى العاشر من نوفمبر المقبل للرد على الطلب.