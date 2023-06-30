مفتيان سوريان: انقطعنا 12 عامًا فأبهرنا بمتغيرات حضارتكم

أما مفتي حمص الشيخ زهير الأناسي، فقال: "انبهرت بما شاهدته من تطور في المملكة العربية السعودية بعد غيابي عنها لأكثر من عشر سنوات، خاصة أنني قد عشت وعملت فيها فترة زمنية سابقة، إلا أنني رأيت فيها الآن ما أبهرني من تطور، سواء في النقل أو الخدمات أو التقنية الحديثة التي أصبحت تدخل في كافة المجالات؛ فالمملكة أصبحت فخرًا لكل عربي ومسلم؛ كونها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويحفظ قيادتها الحكيمة وشعبها الكريم.