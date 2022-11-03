الهلال الأحمر السعودي يعيد 94 طفلاً يمنيًا أجبرتهم مليشيات الحوثي على الحرب منذ 2018

واشار إلى أن من أبرز الأنشطة التي قام بها البرنامج خلال الفترة الماضية، تنظيم زيارات إلى منازل عائلات المعتقلين الممنوعين من الاتصال ونقل أخبارهم، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى بعض السجون للإطلاع على الخدمات التي تقدم للموقوفين في مجال إعادة الروابط العائلية، وكذلك مقابلة السجناء الذين لديهم عوائل في المملكة ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم، وإرسال بعض الهدايا إلى المعتقلين في الخارج، مثل معتقلي غوانتانامو.