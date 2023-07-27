مسؤولون وبرلمانيون وعلماء في باكستان يُشيدون بجهود المملكة لإنجاح موسم الحج

جاء ذلك في البيان الإعلامي المشترك للمؤتمر الذي عُقد في العاصمة إسلام آباد، بعنوان "العلاقات الأخوية الباكستانية السعودية والإشادة بجهود المملكة في نجاح الحج لعام 1444ھ وخدمات المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين"، ونظمته "حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين في باكستان"، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين في الحكومة والباكستانية وأعضاء البرلمان الوطني وكبار العلماء من مختلف الجمعيات الإسلامية، ونخبة من وجهاء المجتمع ووسائل الإعلام.