قطار الوزير "شبكشي" يتوقف بعد رحلة من سائق "دراكتر" وبائع آيس كريم إلى كرسي وزارة الصحة

وٌلد أسامة شبكشي في جدة عام 1943م/ 1363هـ، وتقلد العديد من المناصب خلال حياته، حيث كانت بداية انطلاقته من مدرسة الفلاح لمن هم دون سن السابعة، لينتقل بعدها للدراسة في السودان مع ابن عمه هشام صالح شبكشي حين كان في السادسة من عمره، ومنها إلى لبنان عام 1953م، قبل أن يحط الرحال في مدينة الإسكندرية المصرية، ليدرس هناك، إلا أنه عاد إلى المملكة، بعد ما يزيد على عام مندراسته فيها وكان لازال طالباً في الصف الثاني الثانوي.