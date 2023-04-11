استغرقت 4 ساعات.. جراحة معقدة لإنقاذ قلب شاب في الشرقية

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب من إنقاذ حياة شاب في المنطقة الشرقية، يعاني من مشاكل في القلب من خلال إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.
وقال تجمع الشرقية الصحي إن أطباء القلب بمركز سعود البابطين للطب وجراحة القلب بالتعاون مع أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نجحوا من إجراء تدخل جراحي عاجل وسريع لإزالة تجمع سوائل وكتلة كبيرة جداً ضاغطة على القلب.
وأكد الفريق الطبي المعالج أنه بعد إجراء عملية الفتح الجراحي وتنظيف المنطقة وإزالة الكتلة اتضح وجود ورم على إثره أُزيل جزء من الغشاء التاموري حول القلب، وعمل فتحة لتصريف السوائل من خلال التجويف البلوري من الأنبوبة الصدرية، وكذلك إرسال عينة من الورم للمختبر لتحليل الأنسجة .
وبيّن الفريق المعالج عن نقل المريض إلى أقسام التنويم لمتابعة وضعه الصحي والخطة العلاجية له لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.
يشار إلى أن مركز سعود البابطين للطب وجراحة القلب بالدمام أجرى 607 عمليات جراحية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية أكثر من 40 ألف مستفيد، وبلغ عدد الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين في أقسام الطوارئ 2544 مستفيداً، كما نجح الأطباء من إجراء 3073 عملية قسطرة قلبية خلال نفس الفترة.