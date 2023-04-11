استغرقت 4 ساعات.. جراحة معقدة لإنقاذ قلب شاب في الشرقية

يشار إلى أن مركز سعود البابطين للطب وجراحة القلب بالدمام أجرى 607 عمليات جراحية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية أكثر من 40 ألف مستفيد، وبلغ عدد الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين في أقسام الطوارئ 2544 مستفيداً، كما نجح الأطباء من إجراء 3073 عملية قسطرة قلبية خلال نفس الفترة.