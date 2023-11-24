بين "الوليمة" و"كوّن".. "ياسمين" و"منيرة" في قصتي نجاح عن الطهي والمطعم السحابي
تعمل حاضنة فنون الطهي "كوّن" على تنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة تقدم الدعم للطهاة المبتكرين والموهوبين، ورواد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات.
وتفصيلاً، تشارك حاضنة فنون الطهي "كوّن"، في فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي الذي يعد المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وأطلقته هيئة فنون الطهي، أمس الخميس، حيث يستقبل زوّاره على مدار 10 أيام متتالية في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض؛ من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، في 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، وليعيش زواره من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية.
وخلال جولتها، التقت "سبق" بنماذج سعودية متميزة في مجال الطبخ؛ حيث أكدت كل من الشيف ياسمين عبيد ومنيرة البدر، استفادتهما من الدورات التدريبية التي حضرتاها في الحاضنة وأسهمت في تطوير مهاراتهما في مجال الطهي.
وتفصيلاً، قالت الشيف ياسمين العبيد وهي مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، إنها تبتكر وصفات خاصة وسلطات صحية بنكهات آسيوية، ولديها مشروعها الذي درسته في حاضنة "كوّن" تحت التجربة، معربةً عن أملها بنجاحه.
من جانبها، أوضحت الشيف منيرة البدر، والتي تمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال التدريب على الطهي وإنشاء الوصفات وابتكارها، أنها التحقت بالحاضنة بدورة لمدة 4 أشهر عن التسويق والنواحي القانونية والمالية وابتكرت مشاريع خاصة بها؛ ومنها إطلاق تيراميسو بالقهوة السعودية في اليوم الوطني السعودي ونال كثيرًا من الإعجاب.
وعن توظيف المطعم السحابي في تسويق الشيف لمنتجاته، قالت "البدر" لـ"سبق": "فكرة المطعم السحابي تُوفّر الجهد والوقت وسهولة ربط العملاء بالمنتج لسرعة التوصيل واحترافيته، حيث يصل المنتج بكامل جودته"، مشيرةً في هذا السياق إلى أنها تُطلق من خلال المعمل والاستديو الخاص بها مشاريعها ومنتجاتها من المنزل، وذلك عبر المطعم السحابي، كما أن لديها ارتباطًا بكل برامج شركات التوصيل بالرياض.
يُذكر أن هيئة فنون الطهي تهدف من إطلاقها حاضنة فنون الطهي "كوّن"، إلى رفع المعايير في قطاع فنون الطهي عبر تطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة، وتوفير بيئة ريادية سعودية داعمة للابتكار في هذا القطاع، إلى جانب تمكين وتطوير رائدات ورواد الأعمال في مجال الطهي، وكذلك تعزيز حضور المملكة كوجهة أولى في عالم التذوق الفريد في العالم.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في الحاضنة، زيارة المنصة الإلكترونية على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/kawn/.