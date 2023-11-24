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بين "الوليمة" و"كوّن".. "ياسمين" و"منيرة" في قصتي نجاح عن الطهي والمطعم السحابي

"البدر": أطلقنا "تيراميسو" بالقهوة السعودية في اليوم الوطني ونال كثيرًا من الإعجاب