تشارك في المؤتمر التقني الأكبر بالعالم "ليب 23"‘’CM.com’’

وتضم ‘’CM.com’’ في محفظتها حزمةً متينةً من خدمات التواصل الرقمي النوعي بين المؤسسات والأفراد، والتي تتنوَّع بين الرسائل القصيرة، وتفعيل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لصالح العملاء كـ"واتساب للأعمال، تويتر، فايبر، إنستجرام، فيسبوك، جوجل للأعمال، وغيرها من القنوات التحاورية التي أصبحت متطلبًا أساسيًّا لأُطر التواصل الفعَّال بين كلا الطرفين؛ إذ ساهمت الشركة في تعزيز التواصل التجاري، وزيادة أرباح عشرات الآلاف من الشركات، عبر ربطها بملايين المستهلكين من خلال تفعيل مبدأ التجارة القائمة على التراسل، حيث سعت الشركة منذ انطلاقها في مدينة دبي عام 2018م، إلى توفير دعم استثنائي للشركات، والمؤسسات، والأفراد، والمهرجانات، والجمعيات الخيرية، وغيرها، وذلك عبر بناء منصة خدماتٍ موحَّدةٍ لأتمتة خدمات التعامل بروبوتات الدردشة النصِّية الذكية الخاصة بها، وترسية قاعدةٍ معرفيةٍ للعملاء، بفضل مقدرة منصتها الرقمية على التحكُّم بجميع الحوارات التي تجريها مع العملاء.