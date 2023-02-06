تشارك في المؤتمر التقني الأكبر بالعالم "ليب 23"‘’CM.com’’

تحت رعاية "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، تشارك شركة ‘’CM.com’’ في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي "ليب 23"، الذي سيُعقد على مدى أربعة أيامٍ مُتتاليةٍ في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، بدءًا من 6 فبراير ولغاية 9 من ذات الشهر؛ إذ ستنضم ‘’CM.com’’ جنبًا إلى جنب مع كبريات الشركات المؤسسة والداعمة لحركة التطور التكنولوجي في هذا الحدث الضخم الذي يُعدُّ أبرز حدثٍ تقنيٍّ في العالم أجمع.
وتهدف مشاركة ‘’CM.com’’ في المعرض إلى إبراز مجموعة حلولها الريادية في عالم الأتمتة الرقمية والخدمات السحابية، والمنصبَّة في تمكين رقمنة قطاعات التجارة الإلكترونية، والنقل والمواصلات والدعم اللوجستي، والفنادق والحجوزات، والبنوك والمصارف، إضافة إلى عالم قطاع العقارات، حيث تسعى ‘’CM.com’’ إلى ترسيخ العلاقات بين ممثلي هذه القطاعات والمستهلكين، عبر إرساء دعائم التحوُّل الرقمي، والتي تعِدهم وعملاءهم بتجربة تواصل أكثر تطورًا وسلاسة.
وعن مشاركة ‘’CM.com’’ في المؤتمر، أعرب المدير الإقليمي للشركة المهندس وائل علي، عن فخره واعتزازه بتواجد ‘’CM.com’’ على خارطة العالم الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعززت بفضل مشاركتها في النسخة السعودية الثانية من المؤتمر التقني الأكبر في العالم "ليب 23". وأضاف: "أتطلع وطاقم عملي من الكفاءات المتمرسة لتزويد زوار المؤتمر من ممثلي مختلف القطاعات بأحدث الحلول التقنية ذات الأمان العالي، والمردود النفعي المتنوِّع بين العوائد النقدية وتوسعة قاعدة العملاء، متطلعًا لأن تكون هذه الخطوة انطلاقة للشركة في القطاع التكنولوجي السعودي، حيث ستفتتح ‘’CM.com’’ في هذا العام مكتبًا إقليميًّا بالمملكة العربية السعودية".
وتضم ‘’CM.com’’ في محفظتها حزمةً متينةً من خدمات التواصل الرقمي النوعي بين المؤسسات والأفراد، والتي تتنوَّع بين الرسائل القصيرة، وتفعيل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لصالح العملاء كـ"واتساب للأعمال، تويتر، فايبر، إنستجرام، فيسبوك، جوجل للأعمال، وغيرها من القنوات التحاورية التي أصبحت متطلبًا أساسيًّا لأُطر التواصل الفعَّال بين كلا الطرفين؛ إذ ساهمت الشركة في تعزيز التواصل التجاري، وزيادة أرباح عشرات الآلاف من الشركات، عبر ربطها بملايين المستهلكين من خلال تفعيل مبدأ التجارة القائمة على التراسل، حيث سعت الشركة منذ انطلاقها في مدينة دبي عام 2018م، إلى توفير دعم استثنائي للشركات، والمؤسسات، والأفراد، والمهرجانات، والجمعيات الخيرية، وغيرها، وذلك عبر بناء منصة خدماتٍ موحَّدةٍ لأتمتة خدمات التعامل بروبوتات الدردشة النصِّية الذكية الخاصة بها، وترسية قاعدةٍ معرفيةٍ للعملاء، بفضل مقدرة منصتها الرقمية على التحكُّم بجميع الحوارات التي تجريها مع العملاء.
ويمكن للأفراد والمؤسسات المهتمين بتحسين تجربة تواصلهم مع عملائهم، زيارة جناح ‘’CM.com’’ في المؤتمر؛ إذ يتواجد ممثلو الشركة في قاعة رقم خمسة (جناح إي-58)؛ لتقديم عروض توضيحية مُباشرة لخدماتهم المتنوعة، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية للمؤتمر.