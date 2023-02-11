"الخميسي": ولي العهد يلهمنا لنعمل بكل حماس وتفانٍ

قال رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، "سألني اليوم رئيس إحدى الشركات العالمية، لماذا تعملون بهذا الحماس والتفاني، بل والجنون على حد تعبيره؟ ما الذي يحرككم؟ وجوابي له كان من ثلاث كلمات (محمد بن سلمان)".