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"الخميسي": ولي العهد يلهمنا لنعمل بكل حماس وتفانٍ
أكد أنه حريص على الوصول دائمًا للقمة
قال رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، "سألني اليوم رئيس إحدى الشركات العالمية، لماذا تعملون بهذا الحماس والتفاني، بل والجنون على حد تعبيره؟ ما الذي يحرككم؟ وجوابي له كان من ثلاث كلمات (محمد بن سلمان)".
وأضاف "الخميسي" في مقطع فيديو نشره مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، على حسابه في "تويتر" قائلاً: "من يلهمنا لنلهم العالم، يفهمنا ونفهمه، يثق بنا ونثق به، ويحلق بنا وبطموحاتنا وخيالاتنا وطاقاتنا لآفاقٍ جديدة، لقد ألهمنا أن نعمل لوطننا ليكون دائماً في القمة".
وتابع "الخميسي": "عندما ترى قائد الركب لا يُبطئ السير ولا يتوقف؛ بل يفتح آفاقاً جديدة باستمرار، كيف بالله لا تتمنى أن تقدم كل ما تملك، وأن تساهم ولو بشكل صغير بهذا التحول التاريخي".