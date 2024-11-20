مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية ناجحة لاستبدال مفصل الركبة

واستطرد قائلاً، أنه أجريت لها عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة، باستخدام مفصل صناعي يناسب الحالة، مع الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية، في تدخل استمر "١٢٠" دقيقة، ومضى بصورة سلسلة، ووفقاً للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح، إذ تمكنت المراجعة من المشي بعد ساعات من العملية، وتحسنت حالتهما بشكل مضطرد، مع العناية الطبية الحثيثة، ولاحقاً أكدت اختبارات ما بعد العملية التي أجريت لها في موعد المتابعة، نجاح العملية بشكل عملي، حيث بينت أن حركة الركبة مكتملة الدرجة.