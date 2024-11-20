مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية ناجحة لاستبدال مفصل الركبة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بجدة حي الفيحاء عملية جراحية معقدة وناجحة لاستبدال مفصل الركبة اليسرى، أعادت القدرة على الحركة لمراجعة عانت من الخشونة الحادة والاحتكاك والتقوس الشديد وتآكل عظم المفصل، وغيرها من التبعات التي انتهت بها مقعدة على كرسي متحرك.
وقال د. عبدالظاهر الساعاتي استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة زارت المستشفى وهي على كرسي متحرك، وتشتكي من حزمة أعراض، كعدم القدرة على الحركة والآلام المتزايدة والتورم وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، وأكدت الفحوصات الدقيقة التي خضعت لها، وجود احتكاك حاد بمفصل الركبة، وارتخاء شديد في أربطتها الجانبية، وخلل في حركة عظمة رأس الركبة.
وأضاف د. الساعاتي أن الفريق الطبي أخضعها لفحوصات طبية دقيقة، بدأت بالفحص الطبي السريري، ومن ثم التصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه، وجود خشونة حادة بمفصل الركبة، إضافة إلى تآكل الغضاريف والعظم المحيط بها، مع تأثر الأربطة وعدم الإتزان في المشي.
واستطرد قائلاً، أنه أجريت لها عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة، باستخدام مفصل صناعي يناسب الحالة، مع الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية، في تدخل استمر "١٢٠" دقيقة، ومضى بصورة سلسلة، ووفقاً للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح، إذ تمكنت المراجعة من المشي بعد ساعات من العملية، وتحسنت حالتهما بشكل مضطرد، مع العناية الطبية الحثيثة، ولاحقاً أكدت اختبارات ما بعد العملية التي أجريت لها في موعد المتابعة، نجاح العملية بشكل عملي، حيث بينت أن حركة الركبة مكتملة الدرجة.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة الطبية، حيث تعتبر مستشفيات المجموعة مرجعاً في عمليات استبدال المفاصل في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعتمد تقنية حديثة لإجراء هذا النوع من العمليات تتميز بأنها تُمكّن المرضى من السير بعد ساعات من العملية وتقلل الآلام إلى أدنى مستوى، وكذلك تقصير فترتي التنويم والعلاج الطبيعي.