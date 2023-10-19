شاهد ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين قبل 75 عاماً

تزامنًا مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من جرائم غير إنسانية في غزة من قِبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتطّور الأوضاع ووصولها إلى أعلى مراحل العدوانية واستهداف المدنيين والمرضى في المنشآت الصحية، كان للسعودية موقف واضح من القضية، وأصدرت خطابًا يُدين وبشدة ما يقوم به الاحتلال، وطالبت بإجلاء المصابين وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات الغذائية والطبية، ولا يزال الموقف السعودي ثابتًا في القضية الفلسطينية منذ الأزل.