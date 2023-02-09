"الأمن البيئي" يضبط 17 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مواطنين، و(10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.