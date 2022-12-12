خلال نوفمبر.. "الإعلام المرئي" 1360 مخالفة إعلامية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها وحرصاً على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، فقد رصدت خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق.