خلال نوفمبر.. "الإعلام المرئي" 1360 مخالفة إعلامية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها وحرصاً على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، فقد رصدت خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق.
وقالت الهيئة إنها نفّذت خلال نوفمبر 157 جولة رقابية، وبلغ عدد المخالفات الإعلامية 1360 مخالفة، فيما وصل عدد المخالفات المرصودة لممارسة العمل الإعلاني في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على "موثوق" إلى 20 مخالفة.
من ناحية أخرى، أوضحت الهيئة أنها قامت بفسح أكثر من 300 ألف جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، خلال نوفمبر.
وقالت الهيئة إن مجموع الأجهزة المفسوحة خلال هذه الفترة بلغ 366962 جهازاً، من بينها 127 جهازاً لفعاليات، و3562 جهاز إنتاج محتوى إعلامي، و363273 جهاز بث استقبال محتوى إعلامي.