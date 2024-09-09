"الأرصاد": 7 مدن تسجّل 45 درجة مئوية والسودة الأدنى بـ 13 درجة

في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.