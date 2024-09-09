"الأرصاد": 7 مدن تسجّل 45 درجة مئوية والسودة الأدنى بـ 13 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن الأحساء وحفر الباطن والدمام ورفحا والتنهات والدهناء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 45 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 44 ْمئوية في مكة المكرّمة و43 درجة في الرياض وبريدة والخرج ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 20، والقريات 22 درجة، ونجران والطائف 23 ْمئوية، وطريف 24 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.
في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.