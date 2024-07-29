"المنيع" منتقدًا التكلُّف في إقامة مناسبات العزاء: لا تُحوِّلوها إلى حفلات وداع بإقامة الموائد والمجالس الكبيرة

وقال في توجيهه الشرعي حول تكلُّف البعض في إقامة العزاء، والسفر من أجل أداء واجب التعزية، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية: "مع الأسف الشديد، الواقع هو بدعة من البدع". مشيرًا إلى أن الرسول ﷺ أعطى توجيهات يسيرة وبسيطة في طرق التعزية، إما أن تكون في المقبرة، أو المسجد، أو البيت.