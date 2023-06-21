300 مراقب على الطرق لخدمة ضيوف الرحمن

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت بتهيئة شبكة الطرق استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن منذُ وقت مبكر؛ حيث قامت بمسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية، كما قامت بصيانة أكثر من 7400 كم بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن عبر شبكة طرق المملكة، التي تُعدّ الأولى عالميًّا في مؤشر الترابط.