"حساب المواطن": 5 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 82 بحسابات المستفيدين

ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل مستمر ودوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي أو بعده (إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع)؛ وبالتالي سيكون موعد صرف دعم حساب المواطن يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر.