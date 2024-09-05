"حساب المواطن": 5 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 82 بحسابات المستفيدين

أعلن "حساب المواطن" أنه يتبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 82 من البرنامج.
وأوضح البرنامج أن الدفعة القادمة لشهر سبتمبر 2024 سيتم إيداعها في الحسابات بعد 5 أيام من الآن، بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.
ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل مستمر ودوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي أو بعده (إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع)؛ وبالتالي سيكون موعد صرف دعم حساب المواطن يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر.
وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 82 "شهر سبتمبر 2024".
وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط