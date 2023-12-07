"رئيس غرفة ينبع": ميزانية الخير والنماء تؤكد المكانة الاقتصادية الرفيعة التي وصلتها المملكة

وأضاف "الشغدلي": ترسم الميزانية السعودية ملامح لمستقبل سعودي باهر، وتعكس أرقامها نجاحاً كبيراً ونوعياً لخطط الدولة في تعزيز الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال برامج الرؤية الطموحة، وهذا يؤكد على متانة اقتصادنا الوطني ويدلل على عزم المملكة المضي قدماً نحو تنويع الاقتصاد الوطني وبما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات تماشياً مع ما تعيشه المملكة في الوقت الحالي من نهضة تنموية غير مسبوقة، وتحولات واسعة على جميع الأصعدة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وما توليه من دعم لمختلف القطاعات.